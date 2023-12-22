Знаменитости 22 декабря 2023, 06:06 Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах Экс-помощница Вин Дизеля обвинила его в сексуальном насилии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бывшая помощника артиста Аста Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

Реклама

Женщина также обвинила актера в создании враждебной рабочей атмосферы и незаконном увольнении. Она подала в суд и на сестру Дизеля, которая на тот момент руководила компанией One Race Productions. По ее словам, та расторгла с ней контракт буквально через несколько часов после того, как Дизель приставал к ней в отеле.

Джонассон потребовала, чтобы актера оштрафовали за каждое нарушение на 10 тысяч долларов, а также присудили и другие штрафные санкции.

Адвокат актера заявил, что Дизель не признает обвинений и полностью их отвергает.