08 марта 2024, 00:27
«Подарок Путину». Россия получит преимущество от решения Байдена по СПГ
Сенатор Скализ назвал приостановку экспорта американского СПГ подарком Путину
Россия выиграет от введения президентом Джо Байденом запрета на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в эфире телеканала Fox заявил лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стив Скализ.
«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», — отметил он.
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По его словам, это решение негативно скажется на уровне жизни простых американцев, при этом популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжит расти.
Ранее обозреватель Hrot24 Франтишек Новак заявил, что мораторий на новые сделки по экспорту газа пойдет на пользу России и позволит ей заработать больше денег. Из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Особенно сильно пострадают Германия и Чехия.
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