Мир 23 ноября 2022, 18:22 Подачу электроэнергии в некоторых городах Молдавии и Приднестровья восстановили Moldelectrica: подачу света восстановили в некоторых городах Молдавии и Приднестровья РИА «Новости»

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Подачу электричества в некоторых городах Молдавии и Приднестровья восстановили после аварийного отключения днем 23 ноября. Об этом сообщили на сайте госкомпании Moldelectrica.

В пресс-службе организации отметили, что сейчас без света остаются некоторые населенные пункты сельского типа. Специалисты компании занимаются восстановлением подачи электроэнергии в полном объеме.

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В компании «Днестрэнерго» также сообщили, что электричество постепенно начинает работать в Приднестровье. Свет частично появился в Тирасполе и Бендерах.

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«В Приднестровье в течение двух часов, предположительно, подачу электроэнергии удастся восстановить для большинства потребителей», — сказали в компании.

По данным местных СМИ, без света пока остаются некоторые районы и учреждения Молдавии. В ряде городов тысячи автомобилей встали в пробки. Сейчас там восстанавливают движение.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну 23 ноября сообщил, что районы республики остались без электричества после ударов по Украине. По его словам, повторилась история от 15 ноября, когда повреждение объектов украинской энергосистемы привело к отключениям света в Молдавии.