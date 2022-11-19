Мир 19 ноября 2022, 23:06 Молдавия пополнила газовые хранилища страны Вице-премьер Спыну: Молдавия закупила в резерв еще 30 миллионов кубометров газа Pxhere

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Государственная компания Молдавии Energocom закупила еще 30 миллионов кубометров газа. Об этом в своем Telegram-канале19 ноября рассказал вице-премьер страны Андрей Спыну.

«На этой неделе госпредприятие Energocom дополнительно закупило 30 миллионов кубометров газа. Всего у нас в запасе на данный момент 187 миллионов кубометров газа», — отметил он.

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По его словам, этого объема хватит на месяц и три недели. Он добавил, что государство продолжит закупку газа на спотовых рынках. Спыну не уточнил, у кого именного республика приобрела голубое топливо. При этом он подчеркнул, что страна будет полностью обеспечена запасом угля. Агентство материальных резервов обеспечило стратегический запас угля до 100% впервые за многие годы, добавил вице-премьер.

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Ранее власти Приднестровья попросили президента России Владимира Путина помочь с газоснабжением республики. Там отметили, что остались без топлива из-за действий Молдавии, сообщил «Царьград».

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом из-за скачка цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление голубого топлива зимой минимум на 15%. В начале ноября Спыну сообщил, что республика собирается наложить санкции или подать в суд на «Газпром» из-за сокращения поставок газа.