«Что дальше ждать — геноцид?» Путин объяснил, почему Россия признала ЛДНР
Путин заявил, что Россия больше не могла терпеть геноцид в Донбассе
Решение о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, было принято в связи с массовым геноцидом населения Донбасса. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Кроме того, Москва заключила с республиками Донбасса договор о сотрудничестве и дружбе. Данное решение было принято в связи с издевательствами над жителями региона, отметил Путин.
«Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — заявил он.
Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может попросить у России помощи военного характера.