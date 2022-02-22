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    22 февраля 2022, 19:29

    «Что дальше ждать — геноцид?» Путин объяснил, почему Россия признала ЛДНР

    Путин заявил, что Россия больше не могла терпеть геноцид в Донбассе

    Анастасия Ектова

    Решение о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, было принято в связи с массовым геноцидом населения Донбасса. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.

    Глава государства вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Кроме того, Москва заключила с республиками Донбасса договор о сотрудничестве и дружбе. Данное решение было принято в связи с издевательствами над жителями региона, отметил Путин.

    «Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — заявил он.

    Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может попросить у России помощи военного характера.