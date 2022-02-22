Решение о том, чтобы признать ЛНР и ДНР, было принято в связи с массовым геноцидом населения Донбасса. Такое заявление на пресс-конференции сделал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства вечером 21 февраля подписал указ о признании ЛНР и ДНР. Кроме того, Москва заключила с республиками Донбасса договор о сотрудничестве и дружбе. Данное решение было принято в связи с издевательствами над жителями региона, отметил Путин.

«Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — заявил он.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может попросить у России помощи военного характера.