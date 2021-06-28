Американская военная база попала под обстрел в Сирии

Иранские военизированные формирования выпустили ракеты по американской базе на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил сирийский государственный телеканал Syria.

База находится вблизи нефтяного месторождения «Омар» и используется силами международной коалиции, противостоящей президенту Сирии Башару Асаду. По базе выпустили более 20 снарядов и ракет, уточнило издание. Информации о жертвах и раненых не поступало.

В ответ американцы нанесли воздушные удары по объектам иранских группировок в районе населенных пунктов Аль-Маядин, Аль-Бадия и Аль-Курия.

По данным источников телеканала, после бомбардировки иранские отряды начали эвакуацию большей части своих штабов в окрестностях города Аль-Маядин и Аль-Курия, а также военной базы.

Ранее Пентагон сообщил об авиаударах по целям иранских боевиков в приграничной зоне между Ираком и Сирией. США сделали это в ответ на нападения, нацеленные «на интересы Соединенных Штатов» в Ираке, отметили в оборонном ведомстве.