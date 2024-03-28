Мир 28 марта 2024, 12:58 Офицер ВСУ предложил загнать уклонистов в армию позитивной повесткой Капитан ВСУ Алымов: бороться с уклонистами надо позитивной повесткой РИА «Новости»

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Украинцы перестали добровольно служить в армии. Капитан Вооруженных сил Украины Сергей Алымов в интервью политологу Юрию Романенко призвал сделать информационную повестку более позитивной, чтобы сократить психологический разрыв между гражданскими и военными. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Хочу спросить украинский народ: конфликт уже не ваш? Он только тех, кто там?» — заявил он.

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Алымов сетовал, что украинцы стали избегать мобилизации. Он вспомнил, что в начале конфликта происходило по-другому, добровольцы выстраивались в очереди.

По мнению капитана, отношение к мобилизации на Украине способна изменить пропаганда. Он призвал журналистов прекратить рассказывать о слабой экономике и задержках военной помощи США. Телеканалам следует перейти на «позитив», уточнил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел инвентаризацию и выяснил, что в тылу достаточно людей для ротации на передовой, сообщил RT. Премьер-министр Денис Шмыгаль указывал, что объявленный план призыва 500 тысяч солдат могут пересмотреть.