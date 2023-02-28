Мир 28 февраля 2023, 04:34 Япония объявила о введении новых санкций против России Япония ввела санкции против 73 организаций и банка из России Unsplash

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Япония вводит санкции против 73 организаций и банка из России. Также ограничительные меры вводятся в отношении 48 человек, в числе которых замминистра обороны России Виктор Горемыкин. Об этом сообщил ТАСС.

В санкционный список Японии попали Росбанк и холдинг «Росэлектроника». Введенные против них ограничения включают в себя заморозку активов в случае их наличия. Также под ограничения со стороны Японии попал глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

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Кроме того, Япония вводит экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», а также еще 20 российских организаций. Такие же ограничения коснулись Росстандарта и ряда институтов Российской академии наук (РАН). В частности, экспортные ограничения затронут Физический институт имени П. Н. Лебедева.

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О решении Японии расширить санкции против России стало известно 25 февраля. Премьер страны Фумио Кисида сообщил об этом на встрече лидеров стран «Большой семерки». Как отмечалось, помимо прочего, планировалось расширить перечень запрещенных к экспорту товаров. Туда намеревались добавить в том числе пункты, связанные с производством беспилотников.