Россия побеждает в санкционной войне, почти вся европа приняла условия Кремля и платит за российский газ рублями в обход собственных санкций, заявил в колонке для Lidovdsky чешский журналист Ян Махачек.

Не так давно Евросоюз яростно отвергал условия Москвы и заявлял, что не будет платить за газ в рублях. Сейчас все платежи проходят по схеме, прописанной Кремлем.

«Реальность такова, что за российский газ мы платим в рублях. А меняя собственные валюты на российскую в российском банке на свое имя или имя наших компаний, мы обходим санкции, которые сами же с большой политической помпой и приняли», — заявил Махачек.

С 1 апреля указом президента России Владимира Путина все расчеты за природный газ недружественные страны должны производить в рублях. Отказ от операций в российской валюте рассматривается как неисполнение обязательств по договорам.

Газпром приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу с 27 апреля. А с 21 мая российского газа лишилась Финляндия, отказавшись платить за поставленное в апреле топливо в рублях.