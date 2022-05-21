«Газпром экспорт» прекратит поставки газа в Финляндию с 21 мая за неуплату

Поставки российского газа в Финляндию прекратятся утром 21 мая в связи с неоплатой за поставленное в апреле топливо. Об этом сообщил поставщик ресурса «Газпром экспорт», заявление которого процитировал ТАСС.

Газ из РФ перестанет поступать финнам с 07:00 по московскому времени и до момента оплаты по установленному порядку.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) „Газпром экспорт“ не получил от Gasum платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим „Газпром экспорт“ уведомил Gasum о приостановке поставок газа, начиная с 21 мая 2022 года», — сказано в сообщении российской стороны.

Финская компания Gasum заявила, что не намерена платить за газ из России в рублях и инициировала арбитражное разбирательство в отношении договора на поставку энергоресурса. В «Газпром экспорте» намерены защищать свои интересы доступными средствами.

Gasum ранее информировала, что импорт российского газа прекратится 21 мая. Клиенты будут получать топливо из других источников через газопровод Balticconnector.