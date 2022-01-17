Почти три тысяч авиарейсов пришлось отменить из-за снежной бури в США

Сильный снегопад стал причиной отмены почти трех тысяч авиарейсов в США. Там на Восточное побережье обрушилась настоящая буря. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури… которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные», — передал телеканал.

В района, где разбушевалась стихия, проживают около 74 миллионов человек. Буря принесла снег, дождь, сильный ветер и наледи. Она продвигается в северном направлении. Округ Вашингтон и его окрестности накрыл снегопад.

Портал poweroutage.us сообщает, что в США обесточены порядка 200 тысяч потребителей. СМИ передают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95. Оно проходит от Флориды до границы с Канадой.

Ранее в российском Минэнерго сообщили, что из-за непогоды почти 180 тысяч человек в России остались без электричества. На Кубани и в Адыгее из-за сильного ветра с мокрым снегом и дождем без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дагестане без света остались почти 55 тысяч человек.