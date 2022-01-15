Непогода оставила без света несколько регионов России

Непогода в восьми регионах России оставила без света почти 180 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте Минэнерго РФ.

На Кубани и в Адыгее из-за сильного ветра с мокрым снегом и дождем без электричества остались более 60 тысяч человек. В Дагестане без света остались почти 55 тысяч человек.

В Ростовской области непогода обернулась стихийным блэкаутом для 24 тысяч жителей. Также более 23 тысяч человек ждут электричества в Волгоградской области. На Ставрополье обесточены почти 13 тысяч человек.

В Воронежской области и Калмыкии без энергоснабжения остались по две тысячи человек.

Специалисты ведут восстановительные работы, сообщили в Минэнерго.

В Ставропольском крае из-за непогоды ранее объявили режим повышенной готовности. В в Ставрополе из-за последствий сильного ветра ввели режим ЧС после того, как ветер повалил около 100 деревьев и обрушил на здание детского сада строительный кран.

Между тем в Белоруссии из-за сильного ветра с порывами до 32 метров в секунду пострадали более 450 населенных пунктов, сообщили в субботу в белорусском МЧС.