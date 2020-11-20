Почти два десятка школьников попали в больницу после отравления в минской школе

В минской школе № 61 произошло массовое отравление детей. В детскую инфекционную больницу поступили 17 школьников, 16 были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических требований, повлекшее отравление людей.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны, всех поступивших в больницу детей уже осмотрели врачи совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней Белорусского государственного медуниверситета и Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Белорусский Следком возбудил уголовное дело.

«Работают следователи в столичной средней школе номер 61, где сегодня после приема пищи в столовой учащиеся почувствовали недомогание и обратились за помощью к медработникам, 16 детей госпитализированы», — сообщило ведомство.

В Мингорисполкоме сообщили, что за помощью обратились 280 школьников.

«После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята пятого-девятого классов. Однако есть единичные случаи и среди тех, кто постарше», — говорится в сообщении пресс-службы.

Видимых нарушений в работе пока пищеблока не выявлено. Результаты взятых проб будут готовы 21 ноября.

О массовом отравлении учеников в школе № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга стало известно 11 ноября. Старшие школьники пожаловались на продолжительную тошноту и боли в животе.