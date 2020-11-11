11 ноября 2020, 16:33
Администрация подтвердила массовое отравление детей в школе Кронштадта
Жители Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях о массовом отравлении учеников в школе № 422 Кронштадтского района. Представители районной администрации подтвердили информацию, пишет ИА «Невские новости».
По словам участников группы «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте», у детей сразу из нескольких классов учреждения появились одинаковые симптомы. Уточняется, что и ученики младших классов, и старшие школьники жалуются на продолжительную тошноту и боли в животе.
«В школе достаточно большая группа детей не вышла на занятия», — отметили в пресс-службе администрации.
По предварительным данным врачей, у детей наблюдается ротавирусная этиология.