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    11 ноября 2020, 16:33

    Администрация подтвердила массовое отравление детей в школе Кронштадта

    Полина Петрова

    Жители Санкт-Петербурга сообщили в соцсетях о массовом отравлении учеников в школе № 422 Кронштадтского района. Представители районной администрации подтвердили информацию, пишет ИА «Невские новости».
    Администрация подтвердила массовое отравление детей в школе Кронштадта

    По словам участников группы «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте», у детей сразу из нескольких классов учреждения появились одинаковые симптомы. Уточняется, что и ученики младших классов, и старшие школьники жалуются на продолжительную тошноту и боли в животе.

    «В школе достаточно большая группа детей не вышла на занятия», — отметили в пресс-службе администрации.

    По предварительным данным врачей, у детей наблюдается ротавирусная этиология.