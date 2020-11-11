Администрация подтвердила массовое отравление детей в школе Кронштадта

По словам участников группы «Подслушано в Кронштадте» во «ВКонтакте», у детей сразу из нескольких классов учреждения появились одинаковые симптомы. Уточняется, что и ученики младших классов, и старшие школьники жалуются на продолжительную тошноту и боли в животе.

«В школе достаточно большая группа детей не вышла на занятия», — отметили в пресс-службе администрации.

По предварительным данным врачей, у детей наблюдается ротавирусная этиология.