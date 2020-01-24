«Почти что взрыв»: школьники запустили новый опасный флешмоб

Новый опасный флешмоб набрал популярность у школьников. Пока только американских. При помощи зарядки для смартфона и небольшой монетки они заставляют розетку искриться и снимают все на видео.

Ролики для Outlet Challenge публикуют в приложении TikTok, рассказал портал WHDH. В Плимуте развлечение уже закончилось не слишком хорошо: приехавшие по вызову пожарные обнаружили опаленную стену и две почерневшие розетки. Похожий случай произошел в Уэстфорде.

Подростки сначала включают смартфоны в сеть. Потом они кладут между розеткой и зарядкой монету так, чтобы она касалась зубцов вилки. Из-за этого от розетки начинает идти дым и сыпятся искры.

«Это почти что взрыв. Электричество проходит через зарядное устройство и монету, расплавляя металл. Его брызги могут попасть в лицо, ослепить вас или стать причиной пожара», — подчеркнули в пожарной охране Плимута.

Подобные трюки, предупредили пожарные, могут привести к травмам, ожогам и даже к смерти.

«Это очень опасные действия. Тот факт, что кому-то это сошло с рук на видео, не означает, что с вами тоже ничего не произойдет», — заметил начальник пожарной охраны Плимута Эдвард Брэдли.

Школьников из Уэстфорда, причастных к случившемуся, решили наказать. В отношении остальных пока ведется расследование.

Пожарные обратились к родителям с просьбой объяснить детям, чем опасны челленджи.