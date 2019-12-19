Англичанка скончалась из-за челленджа в реалити-шоу

В телепередаче герои устроили соревнование. Каждый участник должен был положить в рот максимальное количество зефирок. Зрительница решила повторить челлендж.

По информации издания, парализованная после инсульта англичанка в возрасте 30 лет решила состязаться со своей сиделкой. Вторая предложила разрезать маршмеллоу на мелкие кусочки, но Остин не согласилась.

Во время соревнования зефир прилип к внутренней части горла женщины и забил дыхательные пути. Пострадавшая не смогла откашляться, а сотрудники скорой помощи не успели спасти ее.