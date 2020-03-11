Почти 80% зараженных коронавирусом в Китае смогли выздороветь

В Китае врачи помогли свыше 76,1% пациентов, которым был диагностирован коронавирус. Под наблюдением медиков пока остаются около 16 тысяч человек. Четверть из них — в тяжелом состоянии.

На материковой части страны COVID-19 подтвердили у 80 778 человек. Излечились 61 475 зараженных — более трех четвертей от числа заболевших, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Выписать пока не могут 16 145 пациентов. Состояние 4492 из них врачи оценивают как тяжелое.

С начала эпидемии в Китае, за исключением провинции Хубэй, выявили 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 112 закончились смертью. В очаге эпидемии заразились 67 773 человека, умерли 2959.

Эпидемиологическая ситуация в Китае, по мнению специалистов, улучшается. За сутки в стране COVID-19 диагностировали всего 24 людям. При этом 10 случаев заболевания — завозные. В провинции Хубэй зарегистрированы 13 инфицированных.

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в Китае в декабре 2019 года. Вирус поразил уже около 119 тысяч человек во всем мире.