Жертвами коронавируса в Китае стали 3158 человек

В Китае жертвами коронавируса стали 3158 человек. Всего число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в материковом Китае достигло 80 778. Более 61 тысячи пациентов излечились, и их выписали из больниц.

«В настоящий момент болеют 16 145 человек, 4492 человека находятся в тяжелом состоянии, 61 475 человек выписаны из больниц, 3158 скончались», — сообщил китайский Государственный комитет по вопросам здравоохранения. Сводку процитировало РИА «Новости».

Всего за прошедшие сутки в Китае выявили 24 новых случая заражения, из них 13 в очаге эпидемии, в Ухане. Из больниц тем временем выписали 1578 человек, умерли 22 человека, из них 19 в Ухане. Медики зарегистрировали еще 31 случай с подозрением на коронавирус.

В Гонконге выявили всего 120 случаев заражения. Из них три человека умерли, 65 выздоровели. В Макао нашли 10 инфицированных. На Тайване заразились 47 человек, из них один умер и 17 уже вылечились.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань власти Китая проинформировали ВОЗ 31 декабря 2019 года. Оказалось, что возбудитель болезни — новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название заболеванию: COVID-19. Вспышку заболевания признали чрезвычайной ситуацией международного значения. По состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрированы 119 120 случаев заболевания, 4284 человека умерли, 65 765 вылечились. Больше всех заразившихся — в Китае. В Москве ограничили проведение массовых мероприятий — пока на месяц.