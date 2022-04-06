Почти 600 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

За сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное эвакуировали 572 человека, в том числе 110 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Все люди, которых эвакуировали из города, размещены в пункте оказания помощи, развернутом силами МЧС Донецкой Народной Республики. Всего за последний месяц, с 5 марта по 6 апреля, в Безыменное эвакуировали 13 081 человека.

Штаб территориальный обороны республики также призвал жителей избегать столкновений с украинскими радикалами, беречь себя и близких.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в последнее время украинские националисты усилили обстрелы участка гуманитарного коридора в районе Мариуполя. Украина во вторник в очередной раз сорвала эвакуацию мирных жителей и иностранцев.

Ранее в СЦКК ЛНР сообщили, что за последние сутки зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских силовиков в районе двух населенных пунктов. В Первомайске под огонь попали четыре жилых дома и газопровод. В Донецком разрушения и повреждения получили 11 жилых домов и трансформаторная подстанция, одна женщина пострадала.