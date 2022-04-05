Националисты усилили обстрел гуманитарного коридора в районе Мариуполя

Участок гуманитарного коридора в районе Мариуполя в последнее время стал подвергаться усиленному обстрелу со стороны националистических батальонов Украины, заявили в Минобороны России.

Боевики нацбатов не выполняют требований «режима тишины», а 4 и 5 апреля усилился беспорядочный обстрел гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю. Украина 5 апреля в очередной раз сорвала эвакуацию иностранцев и мирных жителей из города, сообщили в российском ведомстве.

За прошедшие сутки российская сторона вывезла из опасных регионов Донбасса и Украины 18 645 человек, из них 2 837 детей, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

Украина не подтвердила готовность безопасность выхода иностранных судов из морских портов, власти страны уклоняются от переговоров о Морском гуманитарном коридоре.