Почти 60 человек погибли в результате наводнений на западе Германии

Число погибших от катаклизма в Рейнланд-Пфальце и Северной Рейн-Вестфалии увеличилось как минимум до 58 человек. Еще девять тел нашли 15 июля. Пропавшими без вести, по данным полиции, считают около 70 человек.

В Германии идет дождь, которого не видели 200 лет. В Ойскирхене, к югу от Кельна, погибли 15 человек, уточнил таблоид Bild. В особенно пострадавшем районе Арвайлер в Эйфеле найдено 19 тел. Точные обстоятельства их смерти пока не выяснены.

Наводнения в общине Шульд привели к обрушению шести домов. В земле Северный Рейн-Вестфалия двое пожарных погибли, пытаясь спасти людей. В Золингене и в районе Унна двое мужчин скончались в затопленных подвалах, в Кельне при аналогичных обстоятельствах погибли 72-летняя женщина и 54-летний мужчина. Число смертей в Райнбахе увеличилось до трех.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), в Альгое в течение 24 часов должно выпасть до 80 литров дождя на квадратный метр.

На юго-западе, в горах и лесах Баварии, вновь ожидаются сильные грозы. В ближайшее время синоптики прогнозируют проливные дожди в количестве более 20 литров на «квадрат». Возможны мелкий град и шквалистые порывы ветра.

Ранее сообщалось о 45 жертвах разгулявшейся стихии.