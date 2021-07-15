Число погибших от наводнений в Германии увеличилось до 45

От наводнений в Германии, которые спровоцировали продолжительные и сильные ливни, погибли уже 45 человек. Ранее СМИ писали о 43 жертвах. Об этом телеканал N24 со ссылкой на данные полиции.

Сильные ливни обрушились на Германию в понедельник и с тех пор продолжаются на западе и юго-западе страны. Обильные осадки привели к наводнению. В результате из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также несколько небольших рек. Из-за стихии погибли по меньшей мере 45 человек, еще от 50 до 70 жителей пропали без вести.

Попасть в некоторые населенные пункты до сих пор нельзя из-за затопленных дорог и обрушившихся мостов. В земле Северного Рейн-Вестфалия эвакуируют жителей пяти районов из-за угрозы прорыва дамбы, еще почти 350 человек эвакуировали в городе Трир.

Для борьбы с последствиями стихии привлекли около 500 военнослужащих Бундесвера. Они возводят баррикады из мешков с песком и временные госпитали, помогают с логистикой, а также развозят пострадавших и раненых. Кроме того, в борьбе с наводнениями участвуют два вертолета Бундесвера и 25 грузовых автомобилей.