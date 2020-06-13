Почти 50 случаев COVID-19 выявили на оптовом рынке в Пекине

Медики нашли коронавирус у 49 человек, которые имеют отношение к оптовому рынку «Синьфади» в Пекине. Ранее там обнаружили новый вирус на разделочной доске для импортного лосося.

«Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке „Синьфади“ выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у не было никаких симптомов», — приводит РИА «Новости» слова заместителя главы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пана Синхо.

COVID-19 выявили еще у четырех человек, которые имеют отношение к «Синьфади». У них есть симптомы заражения.

Всех заболевших отправили на карантин. Изолировали и 139 человек, которые контактировали с инфицированными.

Коронавирус обнаружили на разделочной доске для лосося из заграницы на рынке «Синьфади» на юге Пекина во время эпидемического расследования. Его организовали после того, как COVID-19 выявили у трех работников рынка. Власти вели в районе Фэнтай, где находится этот рынок, режим военного положения.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Оттуда новый вирус распространился по всему миру, и 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. За почти полгода разгула вируса, COVID-19 выявили у 7,6 миллиона жителей Земли. От последствий заражения умерли 425 тысяч человек.