Почти 400 нацгвардейцев пострадали в ходе массовых беспорядков в Казахстане

В ходе массовых беспорядков в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, пострадали почти 400 бойцов национальной гвардии. Об этом сообщил заместитель главы МВД и главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков.

Он отметил, что бойцы Нацгвардии в круглосуточном режиме несут службу. Его слова привело РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал, где размещается официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане.

«В ходе обеспечения правопорядка в городах: Алматы, Шымкент и ряде областных центров, в результате противостояния с хулиганствующей толпой, число получивших ранения бойцов Национальной гвардии достигло 394 человек», — сказал Жаксылыков.

Кроме того, по словам Жаксылыкова, в ходе массовых беспорядков было повреждено больше 90 единиц военной техники Нацгвардии.

Митинги начались в Казахстане 2 января. На западе страны жители вышли на акции после повышения цен на сжиженный газ. Изначально митинги носили мирный характер, но через несколько дней переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении при выполнении воинского и служебного долга 16 сотрудников Комитета национальной безопасности и МВД. 10 человек посмертно получили орден «Доблесть» третьей степени, пять человек посмертно представлены к ордену «Доблесть» второй степени, один человек посмертно представлен к медали «За отвагу.