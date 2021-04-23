Почти 30 полицейских пострадали в Берлине во время акций протестов

Во время двух акций протестов противников ограничительных ковидных мер, принятых правительством Германии, был задержан 231 демонстрант. Сообщается также о 29 полицейских, которые пострадали от действий протестующих.

Как рассказали РИА «Новости» в полиции Берлина, первая акция была принудительна закончена правоохранителями из-за несоблюдения профилактических мер безопасности. Митингующие, которых с улиц вытеснили полицейские, бросали бутылки и камни. В ответ был применен слезоточивый газ и дубинки.

Вторая акция также закончилась досрочно по настоянию полицейских.

«Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», — сообщила пресс-служба полиции.

Помимо расследований, связанных с нарушением мер по борьбе с коронавирусом, возбуждены уголовные дела, связанные с оскорблениями и телесными повреждениями, нападениями и сопротивлением полиции.

«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», — уточнили в полиции.

Волнения в Берлине начались на фоне решения Бундестага принять поправки в закон о защите от инфекционных болезней. Они позволят властям вводить комендантский час, закрывать учебные заведения и магазины.