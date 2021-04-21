Протест «нестандартных мыслителей». Ковидные ограничения в Берлине вызвали людей на улицы

В Берлине более восьми тысяч человек вышли на протест против новых ограничений из-за пандемии. Люди выступали против законопроекта, позволяющего вводить комендантский час, закрывать школы и ограничивать торговлю. Протестующих разогнали, а Бундестаг все-таки принял поправки. Что возмутило людей и почему к ним не прислушались, — в материале «360».

«Стоп-кран» для борьбы с коронавирусом

В среду немецкий парламент рассматривал поправки в Закон о защите от инфекционных болезней. Документ называют стоп-краном для борьбы с коронавирусом. Это экстренная мера на случай быстрого роста заболеваемости.

Чтобы сдержать инфекцию, власти смогут вводить комендантский час с 22:00 до 05:00, закрывать учебные заведения и более строго контролировать работу магазинов.

При этом в окончательной редакции в документ внесли некоторые послабления. Так, прогулки и занятия спортом на улице при случае разрешат до полуночи. А при закрытии магазинов у покупателей будет возможность забрать покупки, заказанные онлайн, сообщила Berliner Zeitung.

Ранее все эти меры уже применялись в Германии, однако решение принимали власти отдельных федеральных земель. Новый закон вводит единые стандарты по всей стране.

Документ приняли депутаты правящей коалиции. Это партия Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, выступающий с ней в связке Христианско-социальный союз и социал-демократы.

Против выступили Левые, Свободная демократическая партия и ультраправая «Альтернатива для Германии». В итоге за поправки проголосовали 342 депутата, 250 выступили против, еще 64 воздержались, уточнила DW.

Закон вступит в силу не ранее 24 апреля. Его еще должен одобрить Бундесрат — палата федеральных земель Германии. После этого документ подпишет президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Закон будет действовать по меньшей мере до 30 июня.

Как считают парламентарии, к этому времени эпидемию удастся удержать под контролем благодаря вакцинам.

«Стоп-кран» можно будет использовать, если в отдельном районе или городе в течение недели зафиксировали более 100 новых случаев заражения на 100 тысяч жителей.

Демонстрации в Берлине

Более восьми тысяч человек, по данным полиции, собрались в центре Берлина, протестуя против коронавирусных ограничений. Демонстранты вышли к зданию Бундестага, на улицу 17 Июня и к берлинскому дворцу Бельвю — официальной резиденции президента ФРГ. За порядком следили 2200 полицейских.

На среду в Берлине подали уведомление о нескольких акциях протеста. Большинство демонстраций не разрешили, но люди все равно пришли — без масок и стоя вплотную друг к другу. Из-за этого полиция в конце концов разогнала толпу.

Митинги организовали представители движения Querdenken («Нестандартное мышление»). В него входят ковид-диссиденты, сторонники теорий заговора и ультраправые.

Одного участника движения провел в парламент депутат от «Альтернативы». Засланный демонстрант с трибуны вел трансляцию дебатов в Telegram, хотя по немецким законам это запрещено, сообщил телеканал N-tv.

Берлинский суд, рассматривая заявку на акцию, отказал «нестандартным мыслителям» из-за того, что в прошлые разы они не следили за соблюдением коронавирусных ограничений.

Во время демонстрации 21 апреля полиция не торопилась разгонять уставших от карантина жителей. Улицу 17 Июня — большой проспект в центре города, на который вышли активисты, — перекрыли. И призвали собравшихся рассосредоточиться, чтобы снизить риск заражения.

Когда увещевания не подействовали, полиция предупредила, что разгонит мероприятие из-за нарушения антиковидных мер.

«Как и в случае с любой демонстрацией, мы будем действовать поэтапно. Мы надеемся, что в конце концов нам не придется использовать водометы», — говорила представительница полиции.

На улице 17 Июня в нескольких полицейских полетели бутылки. По предварительной информации, их бросали болельщики берлинского футбольного клуба «Динамо». Нескольких демонстрантов задержали у Бранденбургских ворот за попытку прорыва оцепления.

Полицейские выдавили протестующих в парк Тиргартен, где находится дворец Бельвю. Перед резиденцией собрались около трех тысяч человек, полиция начала их сразу разгонять.

За нападения на полицейских, сопротивление стражам порядка и нарушение коронавирусных ограничений были задержаны более 200 человек.