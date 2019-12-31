Почти 30 человек в Китае заболели неизвестным видом пневмонии

Власти китайской провинции Хубэй объявили, что в городе Ухань выявлено уже несколько случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. В город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления легких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», — цитирует РИА «Новости» сообщение городского комитета по здравоохранению.

В ведомстве подтвердили, что больных неизвестной пневмонией лечат изолированно. Сейчас в город прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая. Медикам предстоит выяснить, в какому виду относится распространившееся заболевание.

По данным комитета, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Двое пациентов пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время.

Пока официальных данных о вирусе нет, в интернете циркулируют слухи, что это может быть SARS, тяжелый острый респираторный синдром, который распространялся в Китае в 2003 году. Но врачи опровергают эту информацию. По их словам, таких подозрений нет.