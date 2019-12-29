Российские дети стали чаще болеть

Число зарегистрированных случаев болезни детей до 14 лет увеличилось с 1853,3 до 2204,9 случая на одну тысячу человек. За 19 лет наблюдений в 2,7 раза увеличилось число случаев ожирения среди тетей. Диагнозы нарушение свертываемости крови и инсулинозависимый сахарный диабет стали ставить чаще в два раза. По церебральному параличу и аллергическому риниту специалисты отметили рост в полтора раза.

Исследователи выявили увеличение случаев пневмонии на 28%, почечной недостаточности и болезней, характеризующимся повышенным кровяным давлением на 25%, хронических болезней миндалин и аденоидов на 17,6%.

Среди российских детей на 17,4% стало больше астматиков. Среди плюсов: общее снижение случаев хронических ревматических болезней сердца, бронхита, эмфиземы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также болезни периферической нервной системы гастрита и дуоденита.

Педиатры связывают рост общей детской заболеваемости с развитием диагностики.