Почти 30 человек пострадали в ДТП в Турции
В центральной части Турции произошло ДТП, в котором разбился автобус со студентами. Группа учащихся местного университета ехала из района Сарайкент в города Йозгат.
Авария произошла недалеко от селения Озан в результате потери управления водителем. 27 студентов были доставлены в больницы ближайших городов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.
21 сентября в провинции Анталья перевернулся автобус, в котором в аэропорт направлялись 22 гражданина России. Из них пострадали 15 человек.