Стало известно число пострадавших в аварии с автобусом в Турции россиян

СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции Подробнее

«Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах», — рассказали агентству.

Ранее речь шла о 14 гражданах России, которые получили ранения в ДТП. Кроме того, сообщалось, что четверо из них получили опасные для жизни травмы. Но эту информацию в генконсульстве не подтвердили.

По словам дипломата, россиян могут уже завтра начать выписывать из медучреждений.

Автобус с туристами перевернулся 21 сентября недалеко от поселка Аксу в провинции Анталья. Всего в салоне находилось 22 гражданина России. Отдыхающие направлялись в аэропорт, но до места назначения не доехали.

Источник фото: sabah.com.

Всех пострадавших доставили в местные больницы. Сейчас все причины случившегося выясняются.