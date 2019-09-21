  • Стало известно число пострадавших в аварии с автобусом в Турции россиян

    21 сентября 2019, 19:49

    Дамир Матюхин

    Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье. В результате пострадали 16 человек, из которых 15 — россияне. Об этом сообщили в генконсульстве России, передает РИА «Новости».

    СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции

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    «Пятнадцать были госпитализированы в различные больницы. На данный момент восемь человек остаются в больницах», — рассказали агентству.

    Ранее речь шла о 14 гражданах России, которые получили ранения в ДТП. Кроме того, сообщалось, что четверо из них получили опасные для жизни травмы. Но эту информацию в генконсульстве не подтвердили.

    По словам дипломата, россиян могут уже завтра начать выписывать из медучреждений.

    Автобус с туристами перевернулся 21 сентября недалеко от поселка Аксу в провинции Анталья. Всего в салоне находилось 22 гражданина России. Отдыхающие направлялись в аэропорт, но до места назначения не доехали.

    Стало известно число пострадавших в аварии с автобусом в Турции россиян | Изображение 1
    Источник фото: sabah.com.

    Всех пострадавших доставили в местные больницы. Сейчас все причины случившегося выясняются.