Ракеты разрушили многоэтажное здание офиса международных СМИ в Газе. Видео

Израильские ВВС разбомбили 15-этажное здание в Газе, в котором находились офисы международных СМИ. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание „Аль-Джала“, в котором размещался ряд международных СМИ, таких как Associated Press и Al-Jazeera», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее местные источники рассказали, что Израиль предупредил об атаке на это здание.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Причиной послужило принудительное выселение палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах по решению суда. Столкновения на улицах переросли в военное противостояние. С обеих сторон есть жертвы. Как сообщили израильские военные, прошлой ночью ХАМАС выпустило более 200 ракет по Израилю. Половину из них перехватила система ПВО «Железный купол».

С момента обострения ситуации в сторону Израиля со стороны сектора Газа выпустили около двух тысяч ракет.