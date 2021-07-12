Почти 20 полицейских получили ранения в Лондоне при столкновениях с болельщиками

В ходе столкновений с болельщиками 19 полицейских получили травмы прошедшей ночью Лондоне. Футбольные фанаты устроили беспорядки на улицах британской столицы после проигрыша своего команды в финале Евро.

«К сожалению, 19 наших офицеров были ранены, когда они столкнулись с неуправляемой толпой. Это совершенно недопустимо. Большое спасибо лондонским офицерам и нашим коллегам за их участие в обеспечении безопасности Лондона», — сказано в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Ведомство добавило, что в день финала стражи порядка задержали 49 человек за различные правонарушения.

Сборная Англии первый раз в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, где сражалась за первенство с Италией. Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». По окончании основного времени счет был 1:1. Однако в дополнительное время англичане уступили итальянцам в серии пенальти. Игра закончилась со счетом 2:3.

После поражения своей команды британские болельщики устроили беспорядки. Фанаты жгли файеры и переворачивали мусорные баки.