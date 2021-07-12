Погромы, полиция и задержания. В Лондоне начались беспорядки после поражения сборной Англии на Евро-2020

Сборная Англии проиграла в финале чемпионата Европы по футболу. Матч был напряженным, команды не выявили победителя ни в основное, ни в дополнительное время. Все решила серия пенальти. Для многих Англия была фаворитом в этом соревновании, поэтому после проигрыша фанаты не могли сдержать эмоции. При этом разочарование некоторых болельщиков перешло в погромы в центре Лондона.

Финал Евро-2020 прошел на лондонском стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Закончился матч уже в ночь на 12 июля.

Уже на второй минуте матча защитник англичан Люк Шоу открыл счет в игре. Его гол стал самым быстрым в истории финалов Евро. Весь первый тайм англичанам удавалось держать оборону и не пропустить в свои ворота ни одного мяча от итальянцев. Счет сравнялся во втором тайме.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Дополнительное время не выявило победителя. Чемпион определился в серии пенальти — это команда Италии. Сборная Англии проиграла.

«Это было словно путешествие. Как нацию нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только в начале пути. Они будут по-прежнему вызывать чувство гордости как на поле, так и за его пределами», — такое заявление опубликовала на своей странице в Twitter пресс-служба английской команды.

Фанаты национальной сборной не скрывали своего разочарования, но поддерживали игроков команды и все равно, несмотря на поражение, называли их героями и заявляли о своей гордости за сборную.

«Так горжусь сборной Англии за их выступление на Евро-2020 и в финале. На этот раз он (кубок — прим. ред.) не вернулся домой, но вы, ребята, гордились собой и страной. Большая любовь и уважение к каждому игроку»

Но не все болельщики сумели принять поражение достойно. Свое разочарование некоторые фанаты выразили на улицах Лондона. На кадрах, публикуемых в соцсетях, можно увидеть много битого стекла и перевернутые урны на лондонских тротуарах.

Как минимум 45 человек были задержаны в Лондоне после финала Евро-2020, сообщила пресс-служба городской полиции. Разочарованные проигрышем своей команды фанаты начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Как уточнило Reuters, полицейские продолжают дежурить на улицах города.

При этом репортер «Би-Би-Си» в своем Twitter-аккаунте сообщил о 49 задержанных. По его словам, в ходе стычек пострадало 19 полицейских.

На Трафальгарскую площадь были стянуты сотрудники полиции. Но даже несмотря на это, избежать погромов не получилось. Большая часть беспорядков прошла в центре, но полицейских можно увидеть и в других частях Лондона.