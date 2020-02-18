Почта Белоруссии перестала принимать посылки из Китая

«В связи с отменой рейсов авиакомпаний-партнеров, осуществляющих перевозку международных почтовых отправлений из Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику, РУП „Белпочта“ временно приостанавливает прием всех видов международных почтовых отправлений на данном направлении», — уточнили в пресс-службе.

Пресс-служба «Почты России» отметила, что сейчас они осуществляют прием и отправку посылок из КНР в штатном режиме.

Ранее Минпромторг отверг запрет на посылки из AliExpress и других китайских интернет-магазинов. Роспотребнадзор пояснил, что коронавирус не распространяется через почту.