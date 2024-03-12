Мир 12 марта 2024, 08:48 «Побежденный клоун». Мадуро осудил Зеленского за оскорбление Папы Римского Мадуро назвал Зеленского «побежденным клоуном» за оскорбление Папы Римского РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, оскорбивший Папу Римского Франциска, напоминает «побежденного клоуна». Об этом он сказал в эфире программы «С Мадуро +».

«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо», — сказал венесуэльский лидер.

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Он подчеркнул, что действия Зеленского вредят Украине. По его мнению, папа Франциск, призывавший к миру, прав. Венесуэла в свою очередь поддерживает этот призыв, подытожил Мадуро.

Папа Римский ранее призвал проигрывающую сторону согласиться на переговоры. Однако украинское руководство резко отреагировало на слова Франциска.

Накануне МИД Украины вызвал посла Ватикана из-за призыва папы «поднять белый флаг». Ему сообщили, что украинские власти разочарованы заявлениями понтифика.