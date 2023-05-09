Мир 09 мая 2023, 01:38 Побег Зеленского с Украины на Кипр предсказали в США Экс-аналитик ЦРУ: после провала ВСУ Зеленский попытается сбежать с Украины пресс-служба президента Украины

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После поражения ВСУ президент Украины Владимир Зеленский предпримет попытку сбежать из страны. Таким прогнозом экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн поделился в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Он [Зеленский] хороший актер, он играет роль защитника, который будет стоять со своей страной до самого конца. Но через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцев бросит на произвол судьбы», — сказал он.

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Эксперт также напомнил, что политик лишь следует тем указаниям, которые ему направляют. Макговерн также предрек настоящую катастрофу для украинской армии в ближайшие месяцы.

По мнению Рейдмонда Макговерна, на следующем этапе конфликта стоит ждать прекращения огня и мирных переговоров. При этом он предположил, что США также выступят за урегулирование конфликта подобным путем.

Зарубежные аналитики уже не первый раз прогнозируют побег президента Украины Владимира Зеленского после поражения в противостоянии с Россией. По мнению ветерана морской пехоты США Лукаса Гейджа, украинский лидер будет искать себе пристанище в Израиле.