Мир 31 марта 2023, 07:09 Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль Ветеран морской пехоты США Гейдж не исключил, что Зеленский сбежит от расправы в Израиль Фото: пресс-служба президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский после поражения в противостоянии с Россией сбежит в Израиль, испугавшись расправы со стороны собственных граждан. Таким прогнозом в Twitter поделился ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

Бывший американский военный выразил уверенность, что Украине в итоге придется сдаться.

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«Зеленскому придется убегать в Израиль, чтобы не оказаться казненным своим народом. Он просто проснется однажды и осознает, что с ним играли», — написал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что после победы России Зеленскому придется искать себе пристанище на Западе, в том числе, в США.

Также он выразил уверенность, что ради личного пиара Зеленский готов пойти на многочисленные жертвы в рядах ВСУ ради удержания Артемовска.