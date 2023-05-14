Мир 14 мая 2023, 15:58 Победительницу Евровидения заподозрили в плагиате Победительницу Евровидениия Loreen заподозрили в плагиате песни украинской певицы Соцсети

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Читатели социальной сети Twitter заподозрили шведскую победительницу Евровидения-2023 Loreen в плагиате. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пользователи обратили внимание на сходство трека с композицией певицы Мики Ньюйтон «В плену», которая вышла в 2005 году.

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«Черт возьми, это похоже на плагиат. С первой ноты я уже понял, что что-то не так», — написал один читатель.

Другой выразил мнение, что финальную часть Евровидения срежиссировали заранее.

«Мне кажется, что все уже понимали изначально, кто будет победителем», — заявил он.

Пользователи соцсетей завалили Мики Ньютон в соцсетях вопросами о ее отношении к сходству трека Loreen со своим материалом.

«Ребята, не хочу начинать драму и как-то это комментировать! Слишком коротка наша жизнь, чтобы спорить из-за песен. Кому-то кажется, что этот трек похож на мой, кому-то — нет. Моя песня вышла в 2005 году, больше на пишите мне с этими вопросами», — отрезала она.

Певица Loreen заняла первое место на Евровидении с композицией Tattoo, набрав 583 балла в результате голосования телезрителей и профессионального жюри. Вторым стал бывший хоккеист из Финляндии Käärijän, первую тройку замкнула Ноа Кирель из Израиля.