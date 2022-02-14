Победительницу украинского отбора на Евровидение проверят на посещение Крыма

Участие в музыкальном конкурсе Евровидение украинской певицы Алины Паш поставили на паузу. Организатор национального отбора телеканал «Суспильне» («Общественное») направил в Государственную пограничную службу Украины заявление с просьбой проверить на подлинность справку о том, что исполнительница не посещала Крым с концертами. Об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

На телеканал поступила информация о том, что представленный командой Алины Паш документ из Госпогранслужбы Украины является поддельным. В справке говорится, что исполнительница не посещала Крым. Организатор отборочного конкурса потребовал от ведомства подтвердить или опровергнуть подлинность этого документа.

«Мы не станем подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе Евровидение с победительницей национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов», — уточнили в сообщении.

Организаторы напомнили, что уже обращались к представителям Государственной пограничной службы за получением информации о пересечении границы певицей, но тогда в ведомстве им отказали, сославшись на конфиденциальность сведений. До национального отбора певицу допустили на основании представленной ей справки.

Это не первый скандал, который произошел в ходе отборочного конкурса на Украине. Занявшая второе место в голосовании группа Kalush Orchestra обвинила организаторов отбора в подтасовке результатов.

Певица Алина Паш посещала Крым в 2015 году. Но, по ее словам, она была на полуострове как частное лицо, а концертов в России не давала ни разу. Отказ от выступлений в России после 14 марта 2014 года стал главным критерием для украинских артистов для участия в национальном отборе на Евровидение.

Евровидение-2022 пройдет в Турине после победы на прошлогоднем конкурсе итальянской группы Måneskin. Финал запланирован на 14 мая.