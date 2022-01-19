Автоматы со всего мира заморозили во льду и заставили стрелять. Победил Ак-47

Боевые действия могут происходить в разных условиях. В винтовку или автомат может попасть вода, а при низких температурах она превратится в лед. Эксперимент по выбору лучшей винтовки для холодных территорий провели авторы YouTube-канала Garand Thumb.

Для эксперимента они выбрали 14 самых распространенных видов винтовок. В первой части испытаний блогеры облили винтовки водой и проверили, насколько качественно они стреляют. Тест провалили два автомата: немецкий HK416, австрийский Steyr AUG. Во вторую часть эксперимента их не взяли.

Остальные винтовки испытатели оставили на ночь морозе, чтобы вода внутри оружия превратилась в лед. Свои огнестрельные свойства не потеряли российские автоматы Калашникова 47-й и 105-й серий. Также испытание прошла бельгийская винтовка FN FNC.

В декабре-2021 Россия подписала первые контракты на экспорт нового автомата АК-19, созданного под патроны НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.