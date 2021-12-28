Россия заключила первые контракты на экспорт нового АК-19 под патроны НАТО

Россия подписала первые контракты на экспорт нового автомата АК-19, созданного под патроны НАТО. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«К этому изделию проявлен большой интерес. Кроме того, в 2021 году уже заключены первые контракты на экспортные поставки АК-19», — рассказала Решетникова.

Новый АК-19 создали на основе АК-12, принятого на вооружение Российской армии в 2018 году, но под патрон НАТО 5,56 на 45 миллиметров. Автомат надежен, подходит для жаркого влажного климата и запыления, а также неприхотлив в обслуживании.

АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в феврале 2021 года в Абу-Даби. А в России автомат АК-19 впервые представили публике на форуме «Армия-2020», который прошел в подмосковном парке «Патриот».