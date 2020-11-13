«Победа» возобновит полеты в Армению с 26 ноября

«Лоукостер „Победа“ на сайте pobeda.aero открыл продажу билетов на международный рейс по маршруту Москва — Гюмри. Полеты по этому направлению начнутся 26 ноября 2020 года и будут выполняться один раз в неделю — по четвергам», — приводит агентство текст сообщения перевозчика.

«Победа» напомнила, что с 28 ноября возобновит полеты из Москвы в Дубай (ОАЭ) и Тиват (Черногория). Лайнеры будут летать по субботам. С 4 декабря начнутся полеты на Кипр, в Ларнаку, по пятницам.

С 22 ноября на Кипр по воскресеньям будут летать самолеты «Аэрофлота», однако российские туристы на них путешествовать не смогут. Из России летать будут только граждане Кипра, члены их семей и проживающие в республике.

В марте из-за пандемии коронавируса Россия приостановила воздушное сообщение с миром. Летом границы стали постепенно открывать. Сейчас можно слетать в Великобританию, Швейцарию, Сербию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и некоторые другие страны.