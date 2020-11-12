«Аэрофлот» возобновит полеты на Кипр с 22 ноября

«С 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратный рейс SU2073 из Ларнаки — 13:50», — говорится в сообщении.

Правила въезда в Россию и на Кипр остаются прежние: из России летать смогут только граждане Кипра, члены их семей и проживающие в республике.

В марте из-за пандемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с миром. Постепенно его начали восстанавливать. Сейчас лайнеры летают в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и другие государства. С 1 ноября восстановили авиасообщение с Японией. Самолеты дважды в неделю летают из Москвы в Токио и один раз — из Владивостока в японскую столицу. С 9 ноября началось воздушное пассажирское сообщение с Сербией.