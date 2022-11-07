Победа республиканцев подтолкнет Украину к переговорам с Россией | 360°

Мир 07 ноября 2022, 12:17 Победа республиканцев подтолкнет Украину к переговорам с Россией Полковник в отставке Огар: победа республиканцев может повлиять на конфликт на Украине РИА "Новости"

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Если Республиканская партия победит на выборах в Конгресс США, сможет подтолкнуть украинские к переговорам с Россией. Такое заявление сделал в комментарии РИА «Новости» французский полковник в отставке Жак Огар.

«Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин [президент США Джо] Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине», — сказал он.

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Огар напомнил, что Европа уже разделилась во мнениях относительно той помощи, которую просит Украина. По его мнению, если Соединенные Штаты не будут предоставлять киевскому режиму необходимую военную поддержку, то украинские власти окажутся вынуждены сесть за стол переговоров.

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Полковник в отставке выразил надежду на то, что западные страны пересмотрят свою позицию и это подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к диалогу.

«Я думаю, это возможно, если результаты выборов в США окажутся в пользу Республиканской партии», — заключил Огар.

Промежуточные выборы в США начнутся 8 ноября. Эксперты считают, что большинство в Конгрессе могут получить представители Республиканской партии. Американский лидер и демократ Джо Байден опасается, что в случае поражения республиканцы заявят о нарушениях при голосовании.