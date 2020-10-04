«Победа неизбежна»: президент Карабаха раскрыл подробности поездки на передовую

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян лично съездил на передовую. По его словам, на линии соприкосновения он увидел воодушевление и героизм военных.

«Только что вернулся с передовой. Побывал на разных направлениях, повсюду царят воодушевление, подвиг, героизм. Наша победа неизбежна, потому что наши защитники воплощают собой собирательную волю и вечность нашего народа», — написал Арутюнян в Facebook.

Карабахский президент выразил особую благодарность Армии обороны. По его словам, военнослужащие блестяще выполнили поставленные перед ними задачи.

Утром 4 октября МИД Нагорного Карабаха сообщил об обстреле Степанакерта со стороны армии Азербайджана. При этом азербайджанское Минобороны заявило, что ракетный обстрел происходил со стороны Степанакерта. В военном ведомстве отметили, что Баку принимает «адекватные ответные меры против врага».

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжаются больше недели. Бой ведут военные Армении и Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана вывести свои войска, чтобы начать перемирие. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что единственным условием окончания военных действий станет выход из конфликта Турции.