Мощные взрывы прогремели в столице Карабаха

По данным агентства, после каждого взрыва в городе был слышен звук распространяющихся осколков. Пока подробности об ударах неизвестны. Какие цели были поражены, выясняется.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле со стороны Степанакерта. В военном ведомстве уточнили, что удары наносятся по городам Тертер и Горадиз.

«В настоящее время армянские вооруженные силы с территории Ханкенди (Степанакерт — прим.ред.) подвергают ракетному обстрелу город Тертер и город Горадиз Физулинского района. Азербайджанская армия предпринимает адекватные ответные меры против врага», — сказано в сообщении Минобороны в Facebook.

Азербайджан и Армения обстреливают позиции в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и пока не собираются объявлять перемирие. Некоторые страны призвали прекратить огонь, но ситуация усложняется открытой поддержкой Баку со стороны Турции.