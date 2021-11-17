Россия попала в черный список США по свободе вероисповедания

Россию причислили к странам, в которых нарушается свобода вероисповедания. В США обратили внимание на «систематические и вопиющие нарушения», допущенные государством в этой сфере.

Ежегодный доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в мире опубликован на сайте ведомства.

«Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Россия, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркмения — страны, вызывающие особую озабоченность в связи с тем, что они допускали систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения религиозных свобод», — заявил составивший документ госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он указал на «структурный, системный и глубоко укоренившейся характер» проблем со свободой вероисповедания в современном мире. Их разрешение требует, по словам Блинкена, постоянного участия нежелающих мириться с ненавистью и нетерпимостью. Вопрос в Госдепе сочли достойным внимания международного сообщества.

Россия уже оказывалась в списке ведомства в 2016 году. Тогда в докладе отмечали, что власти страны «в целом не ограничивают деятельность иудейских или христианских религиозных объединений», напомнил «Интерфакс». Тем не менее Госдеп усмотрел ограничения в деятельности мусульман и других групп, в том числе признанных в РФ экстремистскими организациями, и указал на «случаи насилия на религиозной почве».