США отказались ввести мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ

Предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на ревакцинацию от коронавируса ради обеспечения препаратами страны третьего мира США считают неверным. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Она подчеркнула, что США уже пожертвовали больше вакцин, чем любая другая страна мира и готовы продолжать этот процесс. Но остальным государствам следует последовать их примеру.

«Мы можем сделать и то, и другое», — заявила Псаки, пояснив, что каждый житель США может получить третью дозу вакцины от коронавируса, но при этом власти готовы продолжить поставки в другие страны.

«У нас достаточно запасов, чтобы удостовериться, что у каждого американца есть доступ к вакцинам», — подчеркнула Псаки.

Поставки препаратов от коронавируса в страны с низким и средним уровнем дохода были частью предвыборных обещаний избранного президента США Джо Байдена. В июне его администрация опубликовала список стран, куда отправила 55 миллионов доз вакцины.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус обратился к странам G20 и производителям вакцин c призывом ввести временный мораторий до конца сентября на ревакцинацию от коронавируса, чтобы доставить препараты в страны, где жители не получили еще ни одной инъекции. Он подчеркнул, что бедным государствам нужно дать возможность привить хотя бы 10% населения.