Лидеры ЕС призвали страны G20 заключить договор по пандемиям

Представлявшие на виртуальном саммите G20 Евросоюз глава Европейского совета Шарль Мишель и лидер Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали стран-участниц объединения заключить международный договор по пандемиям. По их мнению, это усилит готовность общества к подобным проблемам.

Их заявления опубликованы на сайте Евросоюза.

«COVID-19 стал неожиданностью для многих из нас. Но это не первая глобальная пандемия. И, к сожалению, не последняя. Заглядывая в будущее, мировое сообщество должно быть лучше подготовлено к пандемиям», — сказал Шарль Мишель. По его мнению, соглашение позволит реагировать на различные пандемии скоординировано. Документ должен быть согласован с ООН и одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая должна оставаться краеугольным камнем в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что новый договор позволит «проложить путь к инклюзивному и устойчивому будущему».

«Я рада, что лидеры G20 согласились сделать вакцины против Covid-19 доступными для всех. Но требуется больше финансирования. Вот почему я призвала лидеров G20 выделить до конца года 4,5 миллиарда долларов для ACT-Accelerator», — заявила еврокомиссар.

Речь идет о глобальном международном проекте по предотвращению монополии на лечение коронавируса в развитых странах и гарантированному распространению вакцин, лекарств и тестов для борьбы с COVID-19 по всему миру, включая развивающиеся и бедные страны (прим. ред.).

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что глобальная готовность к кризису будет еще обсуждаться в мае 2021 года на совместном глобальном саммите G20 по здравоохранению в Италии.

В своем заявлении, сделанном на виртуальном саммите G20, президент России Владимир Путин назвал эпидемию коронавируса одним из самых серьезных рисков современности.