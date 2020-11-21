Путин назвал главные проблемы человечества в 2020 году

По его словам, в мире произошел экономический кризис, который можно сравнить разве что с временами Великой депрессии.

«Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис», — заявил он.

Также Путин отметил, что одним из самых серьезных рисков в нынешнее время является массовая безработица. По его словам, есть «некоторые позитивные сигналы», но это по-прежнему большая проблема, вследствие которой растет бедность и социальная неустроенность.

Президент напомнил, что миллионы людей остались без работы из-за пандемии, что сильно подорвало экономику.

Ранее депутаты КПРФ предложили ввести категорию «вынужденно безработных» и платить им пособие не ниже размера МРОТ. В эту категорию войдут сотрудники компаний, приостановивших свою деятельность из-за пандемии коронавируса, которые не получают зарплату, но не могут получить статус безработных.